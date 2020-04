Desde la otra trinchera.

Si bien uno de los frentes de combates contra la pandemia de la Covid-19 es la actividad preventiva o el cuidado de los enfermos afectados por ella, otra trinchera necesaria constituye, estar aisladamente, en casa.

Desde allí en medio de condiciones anormales los atletas aplican iniciativas y talento para continuar los entrenamientos y no perder todo un largo de periodo de trabajo.

Rosa Alicia Domínguez Benítez, atleta del tiro con arco en la categoría 13-15 años y miembro del equipo de Santiago de Cuba al evento nacional del año 2019 con resultados de medalla de plata, ahora sueña con seguir adelante y ganar lauros para su provincia, para lo cual, se apoya en la familia.

Durante una entrevista concedida por la atleta a la Emisora Radio Coral expresó que recibe la ayuda de la familia, para cumplir con los entrenamientos de manera que de manera individual: ”estoy preparándome más fuerte ahora en casa porque no me puedo dejar caer, manteniendo la actitud deportiva, hago planchas, abdominales, muchos ejercicios de estiramiento, concentración y me preparo en todo lo académico del ejercicio físico”.

En medio de su esfuerzo y las iniciativas hogareñas para mantenerse en forma deportiva la joven guamense tiene un consejo especial para todos los deportistas consistente en: “tratar de emplear su tiempo en algo que lo libere del estrés, porque esos es fatal para la mente de un deportista, que se entretengan en algo productivo y que no salgan de su casa para nada.”

Esta joven soñadora sigue las orientaciones del comisionado provincial, quien la atiende diferenciadamente, por residir en un lejano municipio con sus planes de entrenamiento y la experiencia personal, pero sobre todo, se protege porque ser perseverante y responsable ahora, es una condición determinante, para ser una buena atleta, y pertenecer al grupo de los ganadores