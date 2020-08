Tipología 4. Una respuesta al programa de la vivienda.

Uno de los grandes problemas a resolver por el estado cubano es el de la vivienda y, en honor a la verdad, nunca antes se habían buscado mayor cantidad de variantes para dar respuestas a estas necesidades de la población que en estos momentos.

Acá en el santiaguero municipio Guamá, gracias a una estrategia estatal de vincular a las diferentes formas de producción, empresas y cooperativas a la construcción de viviendas, se ha impulsado esta tarea de manera rápida.

Utilizando los recursos endógenos del territorio y sus potencialidades, como elementos de pared de maderas y áridos en abundancia; las casas tipologías cuatro han devenido un paliativo al reclamo que se ya hacía insostenible.

Cuánta satisfacción muestra Kenia Guerra Blanco, una profesora que llevaba tiempo solicitando una respuesta a su necesidad de vivienda en la localidad de Chivirico en Guamá y, se hizo la luz, cuando le aprobaron la nombrada micro localización de su terreno en un área de crecimiento en lo que se conoce como El cafetalito en el reparto Las Calabazas en esta cabecera municipal el cual es considerado el más densamente poblado de esta zona.

Vincularon a la construcción de su vivienda a la Cooperativa de Créditos y Servicios Boris Luis Santa Coloma y ya se perfila una obra casi al setenta porciento de su ejecución total. Entusiasmados con el avance físico del inmueble, vemos a pie de obra a su hijo Armando Del Toro Guerra, quien ya habilita su futuro patio con plantas que le asegurarán un alivio a las necesidades alimenticias del momento.

Uno de los albañiles, Silvio Ramírez Eduardo me confesó que «casi todo el mundo creció aquí en Bohíos de guano y piso de tierra, que no me hagan cuento porque yo soy de aquí, y mira lo linda que quedan estas casitas, con su baño, su meseta de cocina revestida, su buen piso pulido, su techo de zinc galvanizado, y madera de pino y cedro impecable. Sus persianas con buena ventilación.

Yo en lo que va de año he hecho cuatro casas, incluso, una de tipología uno de placa.»

En este empeño también quiero destacar la mano de obra del albañil ayudante Junior Viquiyón quien, ha podido enfrentar con suficiente energía cada uno de los objetos de obras que les encargan. Sirva este trabajo de reconocimiento social a quienes asumen con responsabilidad esta importante tarea de construcción de viviendas.