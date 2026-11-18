El 19 de noviembre no es un día cualquiera para el deporte cubano. Cada año se celebra el Día de la Cultura Física y el Deporte, una efeméride que recuerda el 19 de noviembre de 1961, cuando el Comandante en Jefe Fidel Castro, en la Plenaria Nacional de Activistas y Consejos Voluntarios Deportivos, sentó las bases del sistema deportivo como derecho del pueblo . La fecha comparte protagonismo con el nacimiento, en 1888, de José Raúl Capablanca, el único cubano campeón mundial de ajedrez, cuyo legado sigue presente en programas escolares de la disciplina.

Ese marco histórico explica por qué el Estado cubano insiste en la práctica sistemática desde edades tempranas.

El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) ha centrado su estrategia en lo que denomina “el trabajo con la base”. En julio de 2025, durante su rendición de cuenta ante el Parlamento, el presidente del INDER, Osvaldo Vento Montiller, afirmó que los resultados del movimiento deportivo “solo pueden lograrse con un trabajo fortificado desde las comunidades, barrios y las escuelas”. Entre las acciones destacadas figura la enseñanza del béisbol en todos los niveles educativos y la atención a alumnos eximidos de Educación Física mediante planes personalizados.

La detección de talentos se apoya en las escuelas y comunidades. Ante la crisis energética y la falta de recursos, el INDER ha apostado por la descentralización. En este 2026, ante la imposibilidad de celebrar los tradicionales Juegos Escolares Nacionales, se organizaron Festivales Deportivos Escolares en los 168 municipios del país, con la participación de más de 300 mil estudiantes. La lógica es clara: llevar la competencia al entorno cercano y ampliar la plataforma de observación de talentos. Estrategias similares se aplican en nuestra provincia, donde la EIDE local descentralizó la docencia y el entrenamiento hacia los municipios de origen de los atletas tras los daños del huracán Melissa .

Los frutos de ese trabajo de base se han visto en el plano internacional. En los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026, el equipo cubano de Béisbol5 conquistó la medalla de oro, venciendo a Taipéi de China en la final.

Pero los desafíos son mayúsculos. Una de las principales limitantes es la garantía de implementos deportivos, que no se cubre con la industria nacional, situación agravada por el bloqueo económico estadounidense. A ello se suman los daños causados por huracanes en instalaciones deportivas y la crisis energética que afecta la vida cotidiana del país.

En paralelo al sistema estatal, surgen proyectos que amplían el horizonte deportivo de las nuevas generaciones. En el ámbito comunitario, profesores del INDER mantienen actividades sistemáticas para niños y adolescentes, donde el béisbol y el fútbol son las disciplinas más practicadas. Contamos con profesores y entrenadores dedicados a formar a los más jóvenes, por categorías y modalidades.

La fecha del 19 de noviembre condensa una paradoja: la vigencia de un proyecto deportivo que ha producido campeones olímpicos y mundiales, y la persistencia de carencias que dificultan la práctica cotidiana. La apuesta por la base, la descentralización como respuesta a la crisis y la aparición de iniciativas locales dibujan un panorama donde la práctica sistemática de deportes por las nuevas generaciones sigue siendo una prioridad declarada, pero cuyo alcance real depende, en buena medida, de la capacidad de sostener la infraestructura y los implementos que el sistema no logra garantizar por completo.

Redactado Por: Adrielis Jardines Díaz