Sociedad

Antonio Zapata Danger desde Ocujal del Turquino en Guamá se mantiene actualizado gracias a internet.

8 de abril de 2026
Benigno Rodríguez Torres

Cada vez que veo en Chivirico a Antonio Zapata Danger, su imagen jamás expresa cansancio u agravio por las dificultades que debe atravesar para llegar hasta aquí desde Ocujal del Turquino. En una pequeña motorina desafían fanguizales junto a su hija pero el viaje lo aseguran.
Zapata Danger sigue siendo maestro de generaciones a pesar de su jubilación del sector educacional donde consagró una vida al magisterio.
En Ocujal del Turquinohay zonas de silencio para las señales de radio y televisión sin embargo, gracias a la cobertura de datos a través de internet ellos se mantienen actualizados y da fe de las habilidades en el uso de éstas.

He aquí en Zapatas, como mejor le conocen, un ejemplo de aquellos profesionales que vinieron a Guamá con la misión de educar y formar a hombres de bien y, se quedaron para siempre en la útil labor del evangelio vivo. Acérquense a él y pregúntele de cualquier tema que figure en las redes de internet. Debajo de la manga, cual mago de las comunicaciones, la tiene como constancia de su inquietud como eterno educador.

Visitantes:28

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *