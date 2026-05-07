Atender los autoconsumos, tarea de primer orden por la soberanía alimentaria.

Que cada entidad estatal disponga de áreas de producción de alimentos para su autoconsumo es una máxima que tiene expresión concreta en OEB Aserrío de Chivirico en Guamá.

Mientras gestionan madera en las inmediaciones montañosas, otro grupo de trabajadores atienden en cambio de labor eventual en la finca destinada para atender ese objetivo, así refieren satisfecho de que se avanza en la tarea.

Concluye así un día de labor de los trabajadores del aserrío en Chivirico Guamá. Ya llevan en su camión la madera destinada a la fabricación de sarcófagos y también la tranquilidad de que pronto el área destinada a la producción de alimentos les reforzará el balance nutricional en el comedor obrero.