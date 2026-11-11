Continúan los trabajos de reparación y mantenimiento en la Termoeléctrica Antonio Maceo

A pesar de la complicada situación por la que atraviesa el país, en la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Maceo (Renté), de Santiago de Cuba, se continúa trabajando por la estabilidad y mejora en la generación, teniendo como prioridad mantener en operación las unidades disponibles.

El ingeniero Jesús Aguilar Hernández, director de la entidad, dijo a Sierra Maestra que en la actualidad brinda servicio la Unidad 6, que genera 60 MW, mientras que en la 3 se realiza una reparación muy compleja para incorporarla al Sistema, en aras de que, igualmente, pueda entregar 60 MW.

También, acotó que se labora principalmente en el mantenimiento de la turbina de la Unidad 5, que ya está en fase de terminación, y de ser posible, entre lo que queda del mes de noviembre y diciembre, comenzará la fase de prueba, la que ha estado afectada por el recrudecimiento del bloqueo y las medidas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, que han impedido la llegada de productos y medios ya contratados.

Aguilar Hernández, puntualizó que los trabajadores de ‘Renté’ laboran en la búsqueda de soluciones y alternativas para dar respuesta al déficit de esos recursos deficitarios, de conjunto con los factores del centro, los innovadores, los integrantes del Forum, la Universidad de Oriente y el colectivo de la ENSE, los que ya son parte del gremio por su colaboración y ayuda, y desde la ciencia, la técnica y su experticia, continúan dando soluciones para reducir las afectaciones eléctricas.

Comprometidos con los santiagueros, el colectivo de ‘Renté’, con su experiencia, redobla sus esfuerzos para lograr con prontitud las reparaciones, mantenimientos y reducir las afectaciones; lo que debe contribuir a lograr mejor estabilidad en la generación.

Escrito por Angela Santiesteban Blanco Periodista del Semanario Sierrra Maestra