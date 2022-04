Convocatoria a masividad desfile por el primero de mayo.

En acto político de reafirmación revolucionaria en la zona de Defensa de Bahia Larga en el municipio santiaguero de Guamá la máxima dirección del partido y gobierno en este territorio costero y montañoso convocó una vez más a los vecinos de esta serranía a que participen masivamente en las marchas del pueblo combatiente este primero de mayo.

Caridaniuska Chong Guerra, primera secretaria del Comité Municipal del Partido y presidenta del Consejo de Defensa en el municipio Guamá expresó: «Hoy la convocatoria insiste en que haya una participación masiva en el desfile con toda nuestra familia. La tarea que nos ha dado el Consejo de Defensa Provincial es que una vez realizado el desfile, a pesar de haber estado dos años sin realizarlo como consecuencia a la situación epidemiológica que impuso la Covid-19 y que aún no escapamos de los riesgos, se deberá garantizar el colorido y el patriotismo que siempre ha caracterizado a este pueblo.(…) ese día terminará la ocasión normalmente como siempre se ha realizado, con actividades recreativas, deportivas, con ofertas gastronómicas, aún y con todas las limitaciones que tenemos pero, con todo el deseo de que el pueblo guamense se sienta en las mejores condiciones posibles, tanto patrioticas como revolucionarias. Indudablemente no es un secreto para nadie la situación económica que vive el pais hoy, que pese a todas las limitaciones debemos dar ese dia un sí a nuestro sistema socialista cubano, un sí al combate contra la guerra mediática que nos hacen los enemigos y que no estamos ajenos a eso, a las difamaciones en las redes sociales. Con nuestra participación estaremos desmintiendo esas campañas y seguiremos denunciando el bloqueo que trata de asfixiarnos económicamente».

Los participantes en este pequeño acto una vez concluida la intervención de la dirigente, exclamaron consignas de reafirmación revolucionaria.