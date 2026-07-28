Sociedad

Cuba redefine la atención a las personas en situación de vulnerabilidad: ¿Quiénes recibirán la protección social?

28 de julio de 2026
Eustacio Miranda López

Las transformaciones sociales en curso priorizan la identificación de los hogares en situación de vulnerabilidad en Cuba, el fortalecimiento del trabajo social y un modelo que busca trascender el asistencialismo para promover la inclusión y la autonomía. En una nueva emisión de “Cuadrando la Caja”, el viceministro de Trabajo y Seguridad Social, Ariel Fonseca, y la directora de Trabajo Social, Rita Machín, analizaron los principales cambios previstos bajo una premisa esencial: no dejar a nadie atrás.

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