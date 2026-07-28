Cuba redefine la atención a las personas en situación de vulnerabilidad: ¿Quiénes recibirán la protección social?

Las transformaciones sociales en curso priorizan la identificación de los hogares en situación de vulnerabilidad en Cuba, el fortalecimiento del trabajo social y un modelo que busca trascender el asistencialismo para promover la inclusión y la autonomía. En una nueva emisión de “Cuadrando la Caja”, el viceministro de Trabajo y Seguridad Social, Ariel Fonseca, y la directora de Trabajo Social, Rita Machín, analizaron los principales cambios previstos bajo una premisa esencial: no dejar a nadie atrás.

Visitantes: 59