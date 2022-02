Emisora Radio Coral

Por: Benigno Rodríguez Torres.

Conscientes de que los niveles productivos que se logran en el municipio santiaguero de Guamá no logran satisfacer las necesidades locales, fue la premisa que motivó a que los diferentes frentes de trabajos de la Delegación Municipal de la Agricultura en este territorio realizaran su balance anual correspondiente al año 2021 y proyecciones para que en este 2022 la situación sea más favorable en beneficio de la población. .



Más de ochocientas hectáreas de tierras están ociosas en Guamá y se necesitan incrementar las entregas a tenentes en calidad de usufructuarios, se han rescindidos casi cuatrocientos expedientes por diversas razones y se prevee haya una reposición conforme a las solicitudes legales que se han hecho principalmente para los cultivos varios.



Con relación a la actividad de explotación de la tierra, un cuadro directivo de experiencia, Enrique Garvey Márquez, señaló que a pesar de las serias dificultades que enfrentan, se impone haya un mayor control y chequeo de su uso para evitar las ilegalidades.



En la actividad ganadera se hace necesario reforzar las acciones para incrementar la reproducción, un lado débil que de no cogerse a tiempo puede poner en peligro la estabilidad vacuna territorial, al respecto la médico veterinaria Sulay Galán Palacios manifestó la voluntad de impartir un curso de asesoramiento en técnicos de inseminación artificial, ya se graduaron once; pero ninguno de ellos se vinculó a este objetivo porque muchas formas productivas se muestran reacias a emplearlos. «La ganadería en el mundo es de mucha zootecnia, de mucha cultura especializada y en Guamá se carece de ello» – enfatizó la especialista .



Con relación al uso de los suelos, se dijo que estudios nacionales plantean que el seteinta y un porciento de ellos en Cuba tienen degradación principalmente por salinidad. El municipio Guamá tiene la característica de ser básicamente montañoso y sus terrenosmuy erosionados, por lo que se impone aprovechar los presupuestos financieros que se asignan para protegerlos y conservarlos. «Hoy cuando no hay fertilizantes químicos, cuando no hay productos para controlar plagas, se impone aplicar alternativas que permitan aprovechar las oportunidades que se dan para darle mayor rendimiento a nuestros suelos» -señalaron enfáticamente en este balance.

En la actividad pecuaria cerraron el 2021 con 173 nacimientos menos, por lo que el índice de natalidad es muy bajo y se trazan estrategias para visitar a los productores que tienen en su poder más de diez cabezas de ganado y conocer a ciencia cierta las razones de su incumplimiento; pero para este año activarán una brigada de reproducción que les llegará y atenderá sus demandas.