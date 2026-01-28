Desfilan los pioneros en Chivirico en homenaje a los 173 años del natalicio de José Martí.



El desfile Martiano tuvo expresión en las calles y plazas del consejo popular de Chivirico en el santiaguero municipio de Guamá. Pioneros, escolares todos, marcharon en cuadros apretados, como sentenciara el maestro, en justo homenaje al más universal de los cubanos.

Esta vez no hubo antorchas pues la claridad del día hacía mucho más visible los rostros de ellos que vitoreaban consignas para dejar constancias que la continuidad de las ideas martianas se hará cada día más vigentes en las nuevas generaciones.

La plaza 26 de julio en esta cabecera municipal guamense sirvió de tribuna para que oradores y artistas aficionados expresaran la voluntad de mantener la independencia y soberanía soñada por quien resultó el principal inspirador del proceso revolucionario cubano.

En este aniversario ciento setenta y tres del natalicio de José Martí, desde esta parte de la Sierra Maestra se alzaron las voces en justo homenaje a su clarividencia como faro y guía de la nación cubana.