El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dedicó este miércoles un mensaje en sus redes sociales al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, al cumplirse una década de su desaparición física. En la publicación, el mandatario vinculó indisolublemente la figura de Fidel con la vida y con la continuidad de la lucha de su pueblo.

“Solo la vida puede asociarse al nombre de Fidel, a 10 años de su tránsito a lo eterno”, escribió Díaz-Canel en la red social X. En el mensaje, el jefe de Estado subrayó que la vigencia del pensamiento del Comandante en Jefe depende de la acción colectiva: “Mientras su pueblo, que es él en millones, siga batallando unido por lo justo y lo digno, él y sus ideas vivirán. En Cuba y en donde quiera que se luche con pasión revolucionaria”.

El mensaje se enmarca en la conmemoración del décimo aniversario del fallecimiento de Fidel Castro, ocurrido el 25 de noviembre de 2016. La fecha adquiere una significación particular este año, pues coincide con el Año del Centenario de su natalicio, que se celebra en 2026 con un amplio programa de actividades orientadas al estudio y la divulgación de su obra política e histórica.

La conmemoración oficial incluye actos políticos y culturales en toda la isla. El propio Díaz-Canel ha insistido en la idea de que el legado de Fidel no pertenece únicamente al pasado, sino que constituye una guía para el presente. En un discurso pronunciado durante el año del centenario, el mandatario afirmó que “Fidel no es solo presente. Es una constante. Guía y reto. Ejemplo y desvelo”.

Tomado de Cubadebate