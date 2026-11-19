La búsqueda de respuestas oportunas a los planteamientos, quejas e inquietudes de los ciudadanos, centró los debates del segundo Taller de Atención a la Población, desarrollado en la indómita Santiago de cuba con la presencia de la Primera Secretaria del Partido, Beatriz Johnson Urrutia.

El encuentro reunió a directivos de Vivienda, Acueducto y Alcantarillado, Trabajo y Seguridad Social, la Banca, la Fiscalía, y otros organismos vinculados a la atención de las principales demandas de los santiagueros, en un contexto signado por las complejidades económicas.

Durante la jornada se profundizó en la evaluación de las familias con mayores necesidades, a partir de los perfiles de vulnerabilidad establecidos a nivel nacional, así como en la atención a los casos que requieren respuestas de diferentes instituciones.

Ernesto González Ojea, director general de Trabajo y Seguridad Social, destacó que más de 140 mil personas como parte del proceso de identificación de quienes necesitan asistencia alimentaria, “los ocho perfiles permiten realizar una valoración integral de las condiciones de las personas y las familias; en este propósito resulta fundamental la labor de los trabajadores sociales, por su vínculo directo con las comunidades y el conocimiento de las realidades que enfrentan los ciudadanos”, expresó.

El directivo señaló, además, la necesidad de fortalecer la articulación en la base entre los delegados del Poder Popular, los trabajadores sociales y otros actores comunitarios, a fin de identificar, con mayor precisión, a las familias en situación de vulnerabilidad y garantizar que la ayuda llegue a quienes más la necesitan.

Asimismo, Johnson Urrutia insistió en la importancia de atender cada planteamiento con empatía, sin perder de vista las posibilidades reales de solución: “la atención a la población exige, ante todo, escuchar con respeto y sensibilidad, comprender las preocupaciones y asumir cada caso de manera responsable.

“Nuestro deber como servidores públicos es no ser indiferentes ante los problemas, dar seguimiento a los planteamientos y trabajar, con los recursos disponibles, para encontrar soluciones.

Cuando estas no sean posibles de inmediato, también debemos explicarlo con claridad, y mantener una comunicación con quienes acuden a nuestras instituciones. La población merece atención, respeto y respuestas oportunas”, enfatizó.

Estos talleres se desarrollarán en los nueve municipios y en todos los distritos de la capital provincial, y concluirán con una sesión de carácter provincial que permitirá evaluar los resultados y las principales dificultades.

📸 Foto Indira Ferrer Alonso

✒️ Escrito por Indira Ferrer Alonso