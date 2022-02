Emisora Radio Coral

Por: Benigno Rodríguez Torres. .



Tal y como se concibió en Cuba el proceso de consulta popular del nuevo Proyecto de Ley del Código de la Familia, en este santiaguero municipio de Guamá estas reuniones en cada circunscripción tendrán una expresión concreta de la democracia popular.



Al entrevistar a Adrielis Jardinez Díaz, quien es la secretaria del Consejo Electoral Municipal en este territorio costero y montañoso, explicó que «Este es un proceso que aun cuando va a enmarcar los meses de febrero, marzo y hasta el 30 de abril, no ha sido ahora que se ha preparado. Hemos tenido todo un período para ajustar detalles que posibilitarán resulte con toda la calidad aspirada. La consulta pública para el referendum del Código de Familia luego será sometida a votación en una segunda etapa. En el caso de nuestro municipio, contamos con seteinta y ocho circunscripciones, en las cuales se desarrollarán doscientos cuarenta y seis reuniones, atendiendo a que no debemos aglomerar más de ciento cincuenta electores en respuesta a las medidas que se han diseñado para evitar el contagio de la Covid-19».

Para iniciar, comenzaron con once reuniones de consulta este primero de febrero del 2022, las que se convocan preferentemente a partir de las seis de la tarde, que resulta el horario en que los electores tienen una mayor permanencia en la comunidad de residencia.



«Estas primeras reuniones constituyen el espacio donde se tome como referencia práctica final para que las demás se hagan con calidad; pero ya en meses anteriores hemos preparado a las autoridades electorales, los integrantes de cada mesa electoral que, son los encargados de dirigir este proceso a partir de los documentos normativos con que contamos, además, como algo novedoso, se incorporan dúos de juristas que son licenciados en derecho en nuestro territorio, quienes tendrán a su cargo el esclarecimiento de cualquier duda que pueda surgir en cualquiera de los electores».



Explicó la secretaria del Consejo Electoral en Guamá que: “el municipio cuenta con treinta y cuatro dúos de juristas y están debidamente preparados profesionalmente para explicar cualquier incertidumbre, acto que no obvia en ningún momento que se recoja la opinión planteada. Todos los electores serán escuchados y se clasificarán sus propuestas dentro de las cinco previstas. Estos podrán eliminar algún párrafo, sugerir la modificación, la adición de algún texto en específico, incluso sugerir se incorpore algo al proyecto que no haya sido contentivo hasta este momento como ejercicio soberano de su derecho.

A partir de este primero de febrero se activa en Cuba «los termómetros» para conocer lo más acertado posible cómo piensan los cubanos respecto a esta propuesta del nuevo Código de Familia, un paso necesario y justo en aras de representar al pueblo en sus verdaderos intereses.