Estructura municipal de los CDR en Guamá recorre demarcaciones para intercambiar con los Grupos Mirando al Mar.

Con el objetivo de fortalecer la vigilancia revolucionaria en el litoral y estrechar los vínculos con las bases, la dirección municipal de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) ha desplegado un recorrido por las diferentes demarcaciones costeras para sostener encuentros de intercambio directo con los integrantes de los Grupos Mirando al Mar.

En estas reuniones, que forman parte de las acciones de revitalización de la organización desde el barrio , se evalúa el funcionamiento de cada destacamento, el cumplimiento de los turnos de guardia y la efectividad de la coordinación con las Tropas Guardafronteras . El intercambio permite además conocer de primera mano las inquietudes de los vecinos que, de manera voluntaria, asumen la misión de proteger la frontera marítima.

Los Grupos Mirando al Mar, surgidos en 1970 y subordinados a los CDR, constituyen hoy una fuerza fundamental en la prevención del narcotráfico, la detección de salidas ilegales del país y la protección de los recursos marinos . Durante los encuentros, los representantes municipales insisten en la necesidad de continuar incorporando a jóvenes y mujeres a estas tareas, como garantía de continuidad de la labor .

El recorrido municipal también busca reconocer el esfuerzo colectivo de los cederistas que, sin importar las inclemencias del tiempo, mantienen la guardia en el litoral. Como parte del intercambio, se analizan las experiencias exitosas de otros destacamentos y se comparten soluciones a problemáticas comunes, con el fin de elevar la preparación y la respuesta ante situaciones de riesgo .

Estos encuentros se enmarcan en la estrategia “Desde el barrio, junto a Fidel”, que promueve el fortalecimiento de los Destacamentos de Vigilancia Revolucionaria y la atención diferenciada a las comunidades costeras, en un contexto donde la defensa de la soberanía y la seguridad ciudadana siguen siendo prioridades para la organización .