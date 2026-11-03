Han sido publicadas en la Gaceta Oficial de Cuba tres nuevas disposiciones.

lunes, 2 de noviembre de 2026 a las 15:45

| Gaceta Oficial de la República de Cuba: Publicaciones del 2 de noviembre de 2026 .

Se informa a la población y a los organismos correspondientes que han sido publicadas las siguientes disposiciones en la Gaceta Oficial:

1. Edición Ordinaria No. 90

Fecha: 02/11/2026

Ley 186 de 2026 de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Consultar: https://www.gacetaoficial.gob.cu/…/goc-2026-o90_0.pdf

2. Edición Extraordinaria No. 95

Fecha: 02/11/2026

Resolución 63 de 2026 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Consultar: https://www.gacetaoficial.gob.cu/…/files/goc-2026-ex95.pdf

3. Edición Extraordinaria No. 96

Fecha: 02/11/2026

Resolución 104 de 2026 del Ministerio de Economía y Planificación.

Consultar: https://www.gacetaoficial.gob.cu/…/files/goc-2026-ex96.pdf

Se exhorta a los interesados a revisar el contenido de estas publicaciones a través de los enlaces oficiales.

#GacetaOficial#Cuba#LegislaciónCuba

Tonado del perfil en Facebook de La Unión Nacional de Juristas de Cuba