Han sido publicadas en la Gaceta Oficial de Cuba tres nuevas disposiciones.

lunes, 2 de noviembre de 2026 a las 15:45
| Gaceta Oficial de la República de Cuba: Publicaciones del 2 de noviembre de 2026 .
Se informa a la población y a los organismos correspondientes que han sido publicadas las siguientes disposiciones en la Gaceta Oficial:
1. Edición Ordinaria No. 90
Fecha: 02/11/2026
Ley 186 de 2026 de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Consultar: https://www.gacetaoficial.gob.cu/…/goc-2026-o90_0.pdf
2. Edición Extraordinaria No. 95
Fecha: 02/11/2026
Resolución 63 de 2026 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Consultar: https://www.gacetaoficial.gob.cu/…/files/goc-2026-ex95.pdf
3. Edición Extraordinaria No. 96
Fecha: 02/11/2026
Resolución 104 de 2026 del Ministerio de Economía y Planificación.
Consultar: https://www.gacetaoficial.gob.cu/…/files/goc-2026-ex96.pdf
Se exhorta a los interesados a revisar el contenido de estas publicaciones a través de los enlaces oficiales.
#GacetaOficial#Cuba#LegislaciónCuba
Tonado del perfil en Facebook de La Unión Nacional de Juristas de Cuba