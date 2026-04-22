Impulsan en Chivirico iniciativa “Mi barrio por la Patria” con protagonismo comunitario y respaldo de combatientes

Chivirico, Guamá.– El fortalecimiento del trabajo comunitario y la participación popular centran la implementación del acuerdo “Mi barrio por la Patria” en el Consejo Popular de Chivirico, una iniciativa que busca transformar los barrios desde el compromiso colectivo y la defensa de los valores patrióticos.

Durante un intercambio realizado por la emisora Radio Coral, autoridades locales destacaron la importancia de este programa como vía para mejorar las condiciones de vida de la población, a partir de acciones concretas que involucran a los vecinos en la solución de problemáticas sociales y el embellecimiento de sus comunidades.

El presidente del Consejo Popular de Chivirico, Manuel Gutiérrez Suárez, explicó que el objetivo fundamental del acuerdo radica en promover la participación activa de la ciudadanía, fomentar la unidad y consolidar el sentido de pertenencia en cada barrio, como pilares esenciales para el desarrollo local.

Asimismo, se subrayó que esta iniciativa responde a orientaciones de instancias superiores y forma parte de las estrategias encaminadas a fortalecer el trabajo político-ideológico desde la base.

Por su parte, Rafael Lemes Prado, presidente de la Asociación de Combatientes en el municipio Guamá, resaltó el significado de este acuerdo como continuidad del legado histórico de lucha del pueblo cubano. En sus declaraciones, enfatizó el papel de los combatientes como ejemplo para las nuevas generaciones y su contribución activa en el acompañamiento de estas acciones comunitarias.

El dirigente señaló además que “Mi barrio por la Patria” permite reforzar valores como la unidad, la responsabilidad y el compromiso social, en un contexto donde resulta vital la participación consciente de todos los sectores de la sociedad.

La iniciativa también propicia un mayor acercamiento entre las estructuras de dirección y la población, favoreciendo el intercambio directo y la búsqueda conjunta de soluciones a las principales problemáticas del territorio.

Con el impulso de este acuerdo, el Consejo Popular de Chivirico reafirma su apuesta por el desarrollo comunitario, el fortalecimiento de la identidad local y la defensa de la Patria desde cada espacio de la vida cotidiana.