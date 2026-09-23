Inicia Programa Criterio Compartido liderado por El Primer Secretario del Partido y Presidente, Miguel Díaz-Canel

Salió la primera emisión de Criterio Compartido, de Radio Rebelde. El Primer Secretario del Partido y Presidente, Miguel Díaz-Canel conversó sobre la producción nacional, la crisis energética y las transformaciones económicas del país.

El programa también recoge preguntas y opiniones de la población, que servirán de punto de partida para próximas emisiones. Mañana nuestra emisora estará retrasnmitiendo este programa a partir de las 7 am

Criterio Compartido

Un espacio para preguntar, escuchar, debatir y participa