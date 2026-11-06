La infancia bajo asedio: cómo el bloqueo se cuela en el aula, el hospital y el plato de los niños cubanos

Detrás de las cifras macroeconómicas y los informes diplomáticos, el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba tiene un rostro que no vota, no negocia y apenas alza la voz: el de los más de un millón de niños y adolescentes de la isla. Desde la cuna hasta el aula, el cerco estadounidense no solo limita el acceso a bienes suntuarios, sino que se traduce en medicamentos que no llegan, aulas que se apagan a media mañana y alimentos que escasean en la mesa familiar. Este trabajo periodístico reconstruye, a través de datos oficiales, informes internacionales y testimonios en primera persona, el impacto real de una política que, como denuncian sus críticos, castiga de forma colectiva a quienes apenas empiezan a vivir.

La salud infantil, al límite: de la incubadora a la sala de oncología

El indicador más descarnado del impacto del bloqueo en la niñez cubana es la tasa de mortalidad infantil. Según las cifras presentadas por Cuba ante la Junta Ejecutiva de UNICEF, este índice se ha más que duplicado en menos de una década: pasó de 4,0 por cada mil nacidos vivos en 2018 a 9,4 (o 9,9, según distintas fuentes oficiales) en 2025. Para el canciller cubano, Bruno Rodríguez, estas no son estadísticas frías: “Son niños, no son números”, enfatizó al presentar el informe sobre el bloqueo, subrayando que muchas de estas muertes podrían evitarse si el país tuviera acceso a los recursos legítimos para sostener su sistema de salud.

El cerco energético, piedra angular del recrudecimiento del bloqueo, ataca directamente la línea de vida de los hospitales pediátricos. “El cerco energético castiga a los recién nacidos que dependen de una incubadora”, denunció Rodríguez, quien relató que cuando fallan los grupos electrógenos, los médicos deben suplir la ventilación

asistida con técnicas manuales. En el ámbito oncológico, la escasez de medicamentos ha reducido drásticamente el índice de supervivencia de los niños que padecen cáncer, que cayó del 85% al 65%.

La falta de insumos no conoce de especialidades. Para los niños con discapacidad motora, el país requiere 538 sillas de ruedas eléctricas y convencionales, pero el bloqueo impide su adquisición; muchos de estos menores, con parálisis cerebral o distrofia muscular, han dejado de caminar al no poder recibir medicamentos importados. Asimismo, más de 12.000 niños cubanos permanecen en listas de espera para someterse a intervenciones quirúrgicas debido a los cortes eléctricos y la falta de

insumos médicos. Equipos vitales como el HeartMate 3 o las bombas cardíacas pediátricas PedriMag y CentriMag, fabricadas en Estados Unidos, no pueden adquirirse, limitando la supervivencia de niños con afecciones cardíacas graves.

El aula a oscuras: educación interrumpida y rutinas rotas

La escuela, ese espacio que debería ser un refugio de normalidad, se ha convertido en otro frente de batalla. El bloqueo afecta directamente a las 331 escuelas de Enseñanza Especial del país, limitando su acceso a insumos esenciales como libros en braille o equipamiento técnico especializado. Pero el impacto se extiende a todo el sistema educativo. Más de 2.000 escuelas requieren apoyo urgente y existe un déficit de 26.000 docentes, con efectos directos en la calidad y cobertura educativa.

La crisis energética ha obligado a modificar horarios y modalidades de enseñanza, afectando a más de un millón de estudiantes.

El acceso a la tecnología, herramienta clave para el aprendizaje moderno, también está cercado.

El plato vacío y la noche sin luz: nutrición y bienestar emocional

La alimentación infantil es otro eslabón de la cadena de impactos. La parálisis del transporte por falta de combustible, consecuencia directa del cerco energético, afecta la distribución de alimentos y la nutrición diaria de los niños. Las fallas en la cadena de frío aumentan el riesgo de desnutrición y enfermedades alimentarias, y han reducido las asignaciones para la canasta básica infantil. Según informes oficiales, más de 100.000 niños dejaron de recibir leche subsidiada como consecuencia del bloqueo.

El impacto psicológico y cognitivo es igualmente profundo. Los apagones, que en algunas zonas superan las 20 horas diarias, alteran el descanso nocturno y, con ello, la capacidad de concentración y aprendizaje.

La imposibilidad de conservar alimentos, preparar el desayuno o simplemente ver la televisión configura un entorno de “angustia eterna” para las familias.

La dimensión internacional: un cerco que ahoga incluso la ayuda humanitaria

El bloqueo no solo impide el comercio directo; su alcance extraterritorial obstaculiza incluso los esfuerzos de organismos internacionales. Cuba denunció ante UNICEF que, ante la negativa de navieras a transportar suministros hacia la isla por temor a sanciones estadounidenses, UNICEF debió recurrir al transporte aéreo para hacer llegar 14 toneladas de medicamentos, con los consiguientes costos adicionales. Las sanciones secundarias contra entidades de terceros países que comercien con Cuba han llevado a que más de 7.000 contenedores con alimentos, medicinas y dispositivos médicos permanezcan detenidos en el exterior.

La relatora especial de la ONU sobre derechos humanos ha instado a Estados Unidos a levantar las sanciones, señalando que el hecho de que los niños no reciban comidas suficientes reduce sustancialmente los programas educativos y culturales y su participación en cualquier actividad de desarrollo infantil. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha reconocido formalmente que el bloqueo viola el derecho a la alimentación de los niños cubanos.

Conclusión: una generación que crece entre la resistencia y la incertidumbre

El bloqueo contra Cuba no es una abstracción geopolítica. Se materializa en la incubadora que se apaga, en el libro de braille que no llega, en la leche que no se distribuye y en la noche sin luz que interrumpe el sueño de un niño. Las cifras oficiales hablan de 8.083 millones de dólares en pérdidas solo entre marzo de 2025 y febrero de 2026, pero los testimonios de madres, padres y niños revelan un costo humano que ningún indicador puede capturar del todo.

Mientras el Estado cubano y organismos como UNICEF mantienen programas de cooperación para mitigar el impacto, la evidencia recogida por medios nacionales e internacionales, informes de la ONU y testimonios directos apunta en una dirección inequívoca: son los niños quienes cargan con la parte más pesada de un conflicto que no eligieron. Como resumió el canciller cubano, parafraseando el sentir de muchas familias: “No habrá una crisis humanitaria en Cuba, porque nuestro pueblo es profundamente solidario”, pero la resistencia cotidiana de una generación que aprende a estudiar con luz natural y a crecer entre apagones deja una pregunta abierta sobre el costo real de una política que, como dicen los propios niños, se resume en una palabra: crueldad.

Redacto: periodista Adrielis Jardines Días