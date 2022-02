Emisora Radio Coral

Si hay un ejemplo para demostrar el valor de la mujer cubana en tareas decisivas que repercuten en el nivel de satisfacción del pueblo, es digno de destacar la de Osdalmis Boduet Prado, quien lleva once años laborando en la pasteurizadora Turquino, principal industria alimenticia del santiaguero municipio de Guamá. .



Cuando esta mujer, genuina guamense, recientemente su estado de salud se vio quebrantado, casi al rose de la muerte por la Covid-19, ella desde su convalecencia, violando las exigencias médicas de que no desconcentrara sus energías en recuperarse, siempre mantuvo su preocupación en que su «industria» no se paralizara ante las tareas vitales que se exigían de llevar la alimentación a las demandas latentes de acercar sus producciones al pueblo»

¡Osdalmis, mija. A la pasteurizadora no le van a poner tu nombre!»- jocosamente le inquirían sus compañeros cuando le advertían que se cuidara porque la necesitan para siempre en esta útil tarea.

Ella es de las que supo transitar por varios frentes de labor desde que comenzó como aprendiz en contabilidad. .

Al conversar con el secretario de la Sección Sindical de ese centro de trabajo, Marcelino Gonzáles Cintra (Chelo), refirió el reconocimiento a ella y a todos sus compañeros, quienes durante los días más tensos de enfrentamiento a la Covid-19, en la que hubo un momento que solo quedaron diez obreros sin contagio, la industria no se paró. .

Por su parte, Renán Rey Marzo, quien atiende mantenimiento industrial y recrea anécdotas de todo lo que tienen que hacer ellos para innovar en aras de que el transporte no se paralice y se asegure el acopio de materias primas y distribución de los surtidos, comentó que: “gracias a que tenemos una mujer dirigiéndonos, ella es muy comunicativa y sabe ser líder. Enfrentamos cada averías incomodas donde los recursos para resolverlas están muy lejos pero, aquí mismo le buscamos solución interna porque no queremos fallarle a ella y al pueblo.

El propio Juan Gonzáles Cervantes, quien es el tornero de la entidad, al instante de entrevistarlo había recuperado un disco de clochet de un Zil-130 y también la caja de velocidad y como expresión de aprobación al mandato de su jefa, dijo enfáticamente: «A esa negra no le fallamos, ella lo sabe».

Como Osdalmis las hay muchas en Cuba que hacen realidad el slogan de que a Cuba hay que ponerle corazón.