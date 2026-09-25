MINCIN detalla acceso de personas en situación de vulnerabilidad a productos de la canasta familiar.

La directora general de Ventas de Mercancías del Ministerio de Comercio Interior (Mincin), Marpesa Portal de Billiards, explicó en declaraciones a CMKC Radio Revolución los pormenores del proceso de distribución de productos destinados a las personas en mayor situación de vulnerabilidad.

Según precisó, la identificación fue realizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, junto a las direcciones provinciales y municipales de Trabajo. Entre los grupos priorizados se encuentran personas mayores de 60 y 65 años que viven solas, mujeres embarazadas, madres con tres o más hijos menores de edad y niños con enfermedades crónicas.La directora general de Ventas de Mercancías del Mincin señaló que la red de bodegas fue reestructurada para atender a estas personas, por lo que no se trata de la bodega habitual, sino de una red acotada que garantice el acceso a los productos establecidos: cinco libras de arroz, una libra de azúcar, una de chícharo y, en el caso específico de Santiago de Cuba, un kilogramo de frijol en septiembre.“Es necesario que cuando esa persona acuda, con todas las limitaciones propias de su condición, pueda acceder de una vez a todos los productos”, puntualizó.Portal de Billiards reconoció que el país atraviesa un contexto complejo, marcado por el recrudecimiento de medidas, y subrayó que los recursos existentes se dirigen hacia quienes más los requieren. Asimismo, insistió en que este proceso exige un trabajo mancomunado, multisectorial y multifactorial, donde la comunidad juega un papel decisivo. “Donde se gana el combate es en la comunidad”, reiteró, al tiempo que destacó la importancia del control popular y del acompañamiento de los gobiernos territoriales y las direcciones provinciales de Comercio.