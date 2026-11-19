Recibe el municipio Guamá, el almacén de Campaña del Programa Mundial de Alimentos(PMA) que fue traslado de la localidad de América Libre del hermano municipio de Contramaestre.

Dichos almacenes fortalecen la capacidad de respuesta, tras la pérdida de cubiertas de naves y almacenes ocasionadas por eventos meteorológicos . Su instalación y posterior desmontaje forman parte de las acciones de preparación y respuesta ante situaciones de emergencia , en coordinación con organismos nacionales y territoriales.

Se agradece el apoyo institucional brindado y la labor de los voluntarios de la Cruz Roja Cubana , en su Filial guamense y la atención cordial de los funcionarios del PMA y directivos, además de los trabajadores de la Mayorista en Chivirico, quienes durante el desarrollo de estas acciones colaboran sediedo sus establecimientos con la causa antes mencionada.

✒️ 📸 Periodista Yoilen Montoya Mertinez