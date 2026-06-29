Se celebró el inicio del verano en poblado cabecera Chivirico del municipio Guamá

¡El verano ya está aquí! Y en Guamá, el municipio costero con más áreas de baño de Santiago de Cuba, lo celebraron a lo grande este fin de semana.

El pistoletazo de salida lo dio la tercera edición del Maratón SwinRum , patrocinado por la Casa del Caribe y Lobey Art & Travel, como parte del proyecto Reconnet. ¡Y esto no para! El próximo 4 de julio llega el Maratón Festival del Caribe en Santiago de Cuba, por tercer año consecutivo.

Pero Guamá no es solo playa y deporte . Este municipio, incluido en su totalidad en el Plan Turquino, es historia viva. Lugares como Uvero guardan episodios trascendentales de nuestra lucha de liberación nacional, y su paisaje es una joya natural que enamora.

Durante todo el verano, las comunidades del territorio disfrutarán de cruzadas artísticas, cine, servicios, encuentros con pobladores de la sierra, actividades deportivas y gastronómicas. Y los jóvenes no se quedan atrás: pioneros, estudiantes de Enseñanza Media y miembros de la UJC ya están listos para disfrutar las vacaciones, con la disposición de sumarse también a labores de apoyo a la producción de alimentos y otros sectores económicos.

¡El verano en Guamá tiene de todo! ¿Ya tienes planes para visitarlo?