Sociedad

Se celebro hoy en el Policlínico Giraldo Aponte Fonseca ubicado el la localidad de Chivirico, el acto por el el Día Mundial del Donante de Sangre.

17 de junio de 2026
Eustacio Miranda López

Con la participación de la vicepresidenta del gobierno municipal entre otras autoridades presentes entre las que destacaron las de salud publica tuvo lugar el  policlínico Giraldo Aponte Fonseca el acto por el día del donante de sangre donde se reconoció la labor de salvar vidas al donar de forma voluntaria por convicción de buen cubano, entre aplausos y anegadotas de como llegaron hasta acá, transcurrió el acto, además del agasajo por parte de los integrantes de la banda de música municipal que también desde la música rindieron homenaje a los donantes voluntario de sangre en nuestro municipio Guamá.

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