El sol se levanta sobre ellomerio de Guamá y, con él, una nueva esperanza para nuestra tierra. Hasta este municipio ha llegado el proyecto «Sembrando Vida», una iniciativa que no solo busca poner semillas en la tierra, sino también sembrar futuro, desarrollo y soberanía en el corazón de nuestros campos.

Pero, ¿en qué consiste realmente este proyecto? «Sembrando Vida» es un programa integral de desarrollo agrícola y reforestación que busca transformar la economía local a través del trabajo directo con la tierra. Su alcance es ambicioso pero palpable: en esta primera etapa, el proyecto abarca a 100 productores del municipio de Guamá, quienes recibirán acompañamiento técnico, insumos y asesoría para potenciar sus cosechas, diversificar sus cultivos y adoptar prácticas sostenibles que respeten nuestro entorno. Es el inicio de un camino que promete convertir nuestras tierras en despensas prósperas.

El trajín ya se siente en el aire. El murmullo de los productores, el rasgar de los bolígrafos sobre el papel, el ir y venir de técnicos y funcionarios que escuchan, anotan y trazan rutas: es la maquinaria del desarrollo echando a andar. En cada rincón donde se instala una mesa de trabajo, se respira el compromiso de un pueblo que quiere salir adelante con el sudor de su frente y la fuerza de su tierra.

El impacto que este proyecto tendrá en el futuro de nuestro municipio no es un misterio. Y así lo entienden nuestras principales autoridades. El secretario del Partido en el territorio, Yunier Millet González, estuvo presente en estos encuentros y fue enfático al señalar la importancia de que estos proyectos lleguen a Guamá: «Es vital que sigan llegando proyectos como Sembrando Vida. Nuestro municipio tiene un potencial agrícola enorme, y necesitamos este tipo de iniciativas para impulsar el desarrollo de la agricultura, para que nuestros productores tengan las herramientas y el apoyo que necesitan para salir adelante».

Pero el desarrollo agrícola no es solo una cuestión económica; es un asunto de supervivencia y soberanía. Sobre esto, el intendente del municipio, Ariel Ortiz Vera, hizo un llamado a la conciencia: «Todo esto es de suma importancia porque la alimentación es un tema de seguridad nacional. No podemos depender de otros; tenemos que producir lo que comemos. Sembrando Vida nos da esa oportunidad de fortalecer nuestra producción local y garantizar el sustento de nuestro pueblo».

Y quienes mejor lo saben son los protagonistas. Los propios productores guamenses se han hecho eco de la importancia de este proyecto. En las reuniones, la conversación gira en torno a las expectativas de ver crecer sus fincas, de mejorar sus ingresos y de sentir que su trabajo es valorado y respaldado. Saben que ser parte de estos 100 productores iniciales es un privilegio, pero también una responsabilidad: la de demostrar que con apoyo, tierra fértil y trabajo, Guamá puede ser un referente de producción agrícola.

Hoy, las planillas se llenan con ilusión. Mañana, esas mismas manos que firman los documentos estarán sembrando las semillas que alimentarán a nuestras familias. «Sembrando Vida» ya es una realidad en Guamá. Y en Radio Coral, seguiremos de cerca cada paso de este camino, porque cuando siembra nuestro municipio, cosecha el futuro de todos.

📸 ✒️ Lic. Neordanis Liens Cordero