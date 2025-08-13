También en Chivirico hubo actividades en el día internacional de la juventud

‎En el Consejo Popular de Chivirico, perteneciente al municipio santiaguero de Guamá también celebraron actividades por el día mundial de la juventud.

‎Unas de las actividades que se presenciaron fue un juego de futbol en la Copa del verano, motivados por la víspera del aniversario noventa y nueve del natalicio del líder Fidel, la tradicional caldosa elaborada a la vista de la ocasión, el convite a la playa para la acampada bien soñada de ellos y sus iniciativas creadoras para enriquecer la sana espiritualidad y el disfrute, resultaron atractivo de esta jornada.

Todo preparado frente a la playa del parque para esa noche a ritmo de buena música, el baile con los pies en la fina arena y el brindis motivador fueron atrayentes por el día mundial de la juventud con el ánimo de festejar la fecha como bien lo merece, fue incentivo de quienes se dieron cita.

Siempre un espacio para la sonrisa y la catarsis. Así comentó también Yoilen Montoya Martínez quien durante este verano ha sido participe del puesto de mando habilitado en el Comité Municipal de la UJC en donde se rectorean y monitorean las actividades del verano en Guamá. La juventud con protagonismo.