En el Centro Universitario Municipal (CUM) de Guama, la investigación dejó de ser un ejercicio de laboratorio para convertirse en una herramienta de transformación comunitaria. Los talleres de desarrollo local, impulsados por la subdirectora de Investigación, Danigsia Larrondo Chacón —máster en Ciencias—, han logrado algo esencial: unir el saber académico con el saber popular para buscar soluciones concretas a los problemas del territorio.

“No investigamos para la comunidad, investigamos con la comunidad”, explica Larrondo Chacón. Esa premisa ha guiado encuentros donde estudiantes, profesores y productores locales analizan desde el rendimiento de los suelos hasta la preservación de oficios y la gestión de pequeños emprendimientos. La ciencia, dicen los participantes, ha dejado de ser un discurso lejano para convertirse en una práctica cotidiana.

El taller no se limita a la exposición teórica. Los grupos identifican problemas reales, los estudian con métodos científicos y proponen soluciones sostenibles. Así han surgido iniciativas para optimizar el riego, rescatar semillas resistentes y fortalecer la memoria cultural de la zona. Para los jóvenes, el CUM se ha convertido en un espacio donde el conocimiento se queda y se aplica; para los campesinos, en la oportunidad de medir, comparar y entender por qué las cosas crecen o no.

La subdirectora de Investigación insiste en que el desarrollo local no se decreta: se construye. Y en Guáma esa construcción tiene nombre y rostro: el de una universidad que se acerca a su gente, y el de una comunidad que aprende a investigar su propia realidad.

Al final de cada taller, los participantes no solo recogen apuntes. Se llevan compromisos.

En el CUM Guáma, la ciencia ha echado raíces y empieza a dar frutos.

Redacto :Neordanis Liens Cordero