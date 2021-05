Sembrar. Una motivación que crece en Guamá.

La práctica de la agricultura es una tradición en el municipio Guamá a pesar que hace varios años la intensa sequía afecta al territorio y producto al bloqueo imperial de los Estados Unidos los insumos, fertilizantes, semillas y equipos para el trabajo escasean.

Es el actual año 2021 el más seco de los últimos 30 años, pero al contrario de lo que debiera suceder, que sería lamentarse, también es en el que la población se ha sumado más, a la tarea de convertirse en usufructuario o sembrar en los patios de las viviendas.

Alexander Araño Pérez, ya desde hace dos años rescató una tierra ociosa en las márgenes del Río La Calabaza donde existían muchas piedras, pero las apartó, preparó el terreno y en este año ha recogido de lo que sembró en el año anterior y en lo que va del actual.

“Vendí bastante yuca a la población, saqué cantidad de Tomates, Berenjena, Habichuela, Cebolla y Calabaza. Los vendí barato y quienes compraron se sintieron muy satisfechos.

Yo estoy trabajando mucho porque se nos ha llamado a producir y si el hombre sirve la tierra sirve como dijo Martí”

Así piensan muchos en Guamá y ahora se han estimulado más pues el estado ha tomado diversas medidas para aumentar la motivación al desarrollo agropecuario mediante la elevación de los valores de los pagos a los productores y la eliminación de dificultades que en ocasiones frenaban la práctica de la actividad.

“Ahora pienso aumentar la siembra de Cebolla y quiero ser el primero de todos en Guamá en sembrar papa. Para ello un primo que trabajó en La Habana en la siembra de este tubérculo me asesora y ahora busco las semillas en otra provincia, ya que aquí no es nuestra cultura, pero yo sé que se dará, pues ya en Contramaestre se plantó y la gente está embullada. Tengo que apurarme para que nadie se me vaya delante, pero habrá resultados, porque lo más importante es trabajar, y yo lo hago porque me gusta.”

Con esta convicción Alexander habla, y seguro que así será, porque cuando los hombres de trabajo se disponen a obtener una meta, lo logran, más si se trata de una joven con talento y que ya tienes resultados en una zona de difícil cultivo en medio de pedregales.

