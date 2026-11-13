El programa de prevención contra Infecciones de Transmisión Sexual/ Vih-Sida ha diagnosticado 3856 personas viviendo con el VIH, de ellas 83,9% vive, ha ido disminuyendo la mortalidad», afirmó Liam Kadel Dunan Cruz, responsable de la sección de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y VIH de la provincia, a la vez que resaltó que del 17 % de los fallecidos ha sido a causa del SIDA, es decir la etapa final de la enfermedad.

«Por eso seguimos insistiendo en todos los escenarios que cada persona debe conocer su condición serológica, porque eso es lo que permite tener una atención a la enfermedad temprana. La epidemia principalmente persiste en hombres que tienen sexo como con otros hombres, seguido de las personas que realizan sexo transaccional y de las chicas trans. Ha disminuido el diagnóstico global, sin embargo lo que nos llama la atención, nos debe llamar la atención y nos ha estado llamando la atención es que el grupo de menores de veinte años el VIH es el único donde aumenta con relación a la misma etapa del año anterior, lo que viene aparejado al incremento de la ITS.

«En cuanto al cumplimiento de las metas los tres 95%, ya estamos cumpliendo el primero, pero eso no es una victoria, todo lo contrario, porque hemos estado viendo que se siguen diagnosticando las personas tardíamente, eso habla de que hay personas que tienen el el VIH y no lo saben. En cuanto al segundo, lo hemos estado cumpliendo históricamente, todas las personas tienen acceso al tratamiento antirretroviral, sin embargo el tercero que es de la supresión viral depende obligatoriamente de poder estudiar a la persona, la carga viral y desgraciadamente iniciamos el año con una rotura del equipo, después los cortes eléctricos a nivel de país y el robo del aceite de los transformadores de los equipos de virología que al final acarrean con una imposibilidad del estudio de los casos aquí en nuestra provincia. Tenemos que enviar las muestras a La Habana y por supuesto eso complejiza mucho más esta tarea.

«Asimismo, al cierre de octubre aumenta la infección uretral, la conjuntivitis gonocócica y la sífilis, este último se combate con el proyecto de sitio centinela, que nos ha permitido también hacer un diagnóstico en población general y de riesgo. Esto se debe a que el condón, el método de barrera, hoy no se está usando y desgraciadamente el programa no cuenta con la disponibilidad, como anteriormente estaba en todas las farmacias. Sumado a esto, en el mes de julio y oficialmente culminó en septiembre pero que todavía se está llevando a todo el país, el proyecto internacional ECHO SÍFILIS, dirigido al estudio de las mujeres embarazadas, sus parejas sexuales, también recién nacidos y adolescentes.

«Está presente en tres municipios de nuestra provincia que fueron escogidos a nivel de país, el distrito José Martí, el municipio Santiago, el policlínico de Songo-La Maya y el comunitario de San Luis. Este este proyecto ha estado arropado por el PNUD, la Unión Europea, organizaciones que han dado la el financiamiento que permitido comprar pruebas duales, los condones, los reactivos de para confirmar en los casos, además los medicamentos para tratar los casos positivos como la penicilina benzatínica y la doxiciclina. La idea es que se extienda a todas las áreas acompañado de estrategias de comunicación y de talleres para formación de promotores con el fin de cambiar comportamiento, porque si no es imposible disminuir el contagio».

El jefe del departamento de promoción de salud, Dr. Raúl Leyva Caballero, recalcó que el programa de prevención del VIH-Sida, como todos, atraviesa una difícil situación por el bloqueo, por eso agradeció a los programas que financian estos proyectos. «No solamente el sector salud tiene un papel importante en la pesquisa y en el tratamiento oportuno a las personas que pudieran estar presentando una de estas enfermedades; se necesita del apoyo de la organizaciones de masa y centros laborales, porque es en las comunidades que se conocen las conductas, los comportamientos de muchas personas. Tanto con la tuberculosis como otras enfermedades, también pasan por lo mismo con las de transmisión sexual que son generalmente conductuales. En todos los sectores ya hay alguien viviendo con VIH que desconoce su diagnóstico por eso es necesaria la prevención y la divulgación. Tenemos servicio para quienes viven con la enfermedad y también la PreP, para aquellos con riesgo de contagio, que todavía necesita mayor divulgación, mayor conocimiento en la población».

Escrito por Daniela Verdecia Castillo Periodista del Semanario SierraMaestra