Santiago de Cuba está -al cierre de la semana 44 en la estadística nacional- entre los siete territorios del país que superan la tasa de incidencia de la semana anterior, en cuanto a la situación epidemiológica, según refiere la página del Ministerio de Salud Pública.

Cierto es que las limitaciones con el combustible y el déficit de piezas y agregados para los carros de la recogida de basura, han efectado notablemente el saneamiento; pero se precisa buscar alternativas que impidan la acumulación de los desechos, pues aunque el vector que provoca el dengue y otras arbovirosis es doméstico, esa insalubridad es un bombillo rojo para la salud.

Es imprescindible tener bien tapados los depósitos de agua, que por demás, en las actuales circunstancias, con los ciclos de distribución tan prolongados, se almacena el líquido en condiciones inapropiadas.

La realidad es muy compleja , pero no se puede adoptar una actitud pasiva. Lo primero es eliminar las causas, y lo segundo, si lamentablemente se adquiere la enfermedad, hay que acudir al médico a tiempo.

Según han dicho los especialistas, en el caso del dengue, cuando se quita la fiebre, pensamos que estamos mejorando, y no es así, las plaquetas tienden a seguir bajando, y el peligro de complicación es mayor, llegando a veces al centro asistencial demasiado tarde.

Según la doctora Madelaine Rivera Sánchez, directora de Vigilancia y Lucha Antivectorial del Ministerio de Salud, existen dificultades con el combustible para los equipos de fumigación, pero se ha trabajado en la modificación de algunos, lo que ha permitido sustituir el diésel por agua, por lo que en octubre y noviembre, se rescataron esas acciones donde la transmisión es más alta.

La especialista ratificó que se mantiene la trasmisión de dengue -fundamentalmente- y de chicungunya en todas las provincias, y que se sigue la vigilancia con el zika y el oropouche, que en lo que va de año no tienen casos confirmados.

Es en las comunidades, en los barrios, en las casas y centros de trabajo, donde se gana esta batalla, de la cual depende la salud de todos. La exhortación es a ocuparse y preocuparse por eliminar las causas que generan esta situación epidemiológica. Evitemos sumar más problemas a nuestra cotidianidad.

Escrito por MSc Olga Thaureaux Puertas Periodistas del Semanario Sierra Maestra