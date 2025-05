30 años  al servicio del pueblo

Radio Coral: la emisora de radio del municipio santiaguero de Guamá, arriba el próximo 28 de mayo a sus primeros 30 años de labor, salió al aire por primera vez el 4 de abril de 1995 y fue fundada el 28 de Mayo de ese mismo año.

Esta obra de la revolución abrió un antes y un después en las vida cotidiana de los habitantes del territorio y una luz muy brillante en el universo de las comunicaciones, pues, entra en una morada a más de 150 km de la capital municipal: Chivirico, con solo enviar un aviso en el programa o sección de facilitación social a cualquier persona que lo necesitara, y la información tan necesaria, igualmente impacto a los habitantes del territorio más montañoso de Cuba ausente en gran parte de telefonía, señal de TV y otras vías de comunicaciones.

“La emisora cambió la vida de todos, me enamoré de ella y desde que salió al aire la escucho, me informo, oigo la música porque me gusta mucho y me hace sentir tranquila. Escucho todos los programas, principalmente por la mañana las noticias, luego RC en familia y Loma arriba, que ha permitido a mi familia saber uno de otros, cuando estamos tiempos sin vernos. Es muy útil, sobre todo, en momentos difíciles”

Las efusivas palabras de Lucila Osorio Maceo de 86 años, y fiel oyente de una institución creada para el pueblo, son testigo del carácter utilitario de este bastión de la revolución, ya que en los días de la defensa, es la voz de guerra y preparación de las fuerzas del pueblo uniformado o la forma de llegar a la población durante eventos ciclónicos, terremotos, intensas lluvias, en esencia, en tiempos de anomalía.

Radio Coral, es un bastión ideológico y de fomento de los valores en que se educa la sociedad cubana, con sus tradiciones, identidad y cultura de soporte social, en un municipio con condiciones especiales, pero con un pueblo agradecido que construye su porvenir, consciente de que su colectivo, les mantendrá siempre informado y estará siempre, junto a cada guamense.