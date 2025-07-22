67 años de la batalla del Jigüe.

Reúnase en el Jigüe jóvenes del municipio santiaguero de Guamá que luego de caminata loma arriba desde “La plata” hasta “Purialón”, en dónde está ubicado el museo y panteón a los caídos en la batalla del Jigüe, homenajearon los sesenta y siete años de ocurrido el acontecimiento histórico.

Eliannis Mancebo Fabré, Primera Secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas en este territorio, tuvo a cargo las palabras centrales del pequeño pero emotivo acto en la que hizo un recuento de lo acontecido allí y el compromiso de jamás fallar a la memoria de los caídos.

La ocasión devino sano intercambio y festejo de los comunitarios una vez cumplida las honras a quienes decidieron enfrentar a un ejército mucho más poderoso en armas y hombres.

Celebraron así los sesenta y siete años de ocurrido la histórica batalla del Jigüe en donde el ejército rebelde obtuvo el éxito frente al de la tiranía batistiana que había concebido un plan estratégico de poner fin a Fidel en la Sierra Maestra.