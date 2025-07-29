Domingo Montero Aguilera, chofer de una pipa de Aguas Guamá.



‎A Domingo Montero Aguilera se le puede ver a cualquier hora del día subido arriba de una pipa Kamaz con motor Maz-500 distribuyendo agua potable a los barrios y comunidades del litoral costero del municipio santiaguero de Guamá para cumplimentar su objeto social de llevar ese vital recurso a quienes no tienen otra opción para serviciarse.

«La tirada es bastante larga, desde Bayamitas hasta Buey Cabón, Mar Verde, Rancho Cruz, principalmente atendiendo los casos sociales, vulnerables que apenas puedan cargar un «porroncito», que no puedan valerse. Estamos en un momento muy crítico, una sequía implacable, no llueve. Imagínate esas personas cuando la pipa asoma para echarle el agua, hay zonas que llevan aquí sin agua hasta tres meses y disponemos de cuatro pipas así con éstas características, muy viejas, remendándola porque esos hierros quiebran ante las torsiones que le dan los baches y huecos de los caminos casi inaccesibles.

Yo mismo he tenido que soldar varias veces ese chasis. Los recorridos son largos, gracias que tenemos bombeos en Aserradero, en Juan González pero las afectaciones de corriente nos impiden llenar y poder cumplimentar durante esas interrupciones del sistema nacional a esos lugares como lo planificamos.

Yo he tenido que esperar que llegue la corriente durante el día y por la noche entonces, cuando la ponen, trabajar. Es muy engorroso y eso la población debe conocerlo porque necesitamos comprensión. Es difícil persuadir a un necesitado y más aclamando por su agua pero muchos factores que conspiran».

En Guamá hay varios Domingo, pués, sirva este trabajo como un reconocimiento a los piperos ya que la provincia de Santiago de Cuba exhibe una situación muy deprimida en sus principales fuentes de abastecimiento de agua y, de acuerdo a los niveles disponibles la emergencia está muy próximo a decretarse de no producirse las lluvias o precipitaciones esperadas.