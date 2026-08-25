Efectuado proceso de entrega y recepción de Director del Policlínico Giraldo Aponte Fonseca

En la mañana del 24 de agosto , se llevo a cabo el proceso de entrega y recepción del cargo del Director del Policlínico Giraldo Aponte Fonseca ubicado en la localidad de chivirico, por el cuadro saliente Doctor Jorge Alcántara del Toro y el cuadro entrante Dra Yinet Tellez Palomino ,el mismo fue presidido por el Doctor Leodan Suarez Martinez , Director General de Salud en el territorio. Al Doctor Jorge se le reconoció su entrega compromiso y abnegación con la tarea encomendada, a la Doctora Yinet

le deseamos éxitos en la nueva tarea emprendida, con el apoyo de su Consejo de Dirección y los trabajadores del centro como principales protagonistas de la labor que realizan para garantizar la salud del pueblo Guamense.

Tomado del perfil en Facebook de La Direccion Municipal de Salud. Guama