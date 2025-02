La alimentación del ganado vacuno como buen manejo ganadero.

El buen manejo es la única forma para desarrollar la ganadería, sobre todo, en etapas climatológicas caracterizadas por la intensas sequias.

No se trata de puro discurso, sino de una necesidad que parte de la experiencia y la aplicación de la ciencia y la técnica.

“Este empieza con la comida para las vacas, que no solo la alimentan, sino que garantizan su reproducción, si ellas no comen bien, no se encelan y no dan leche, ni habrá toro que la pueda montar, pues los ganaderos hoy día usan en las zonas serranas la forma natural de la monta del toro padre semental, ante la falta de recursos tecnológicos.”

Para garantizar esa alimentación a la que se refiere Julio Hopkins Alarcón, quien creció debajo de las vacas, ordeñándolas y aprendiendo con su padre; que hay que buscar alternativas, como las que usa a partir del cultivo de árboles forrajeros y pastos resistentes al clima.

Al igual que Julio muchos campesinos en este municipio serrano de Guamá dedicados a esa actividad económica, siembran moringa, leucaena, morera y el kingrass, buscando un balance dietético que posibilite además, alimentar bien el ganado en todo el año.

Julio Hopkins cumple su plan de entrega de leche cada año a la Pasteurizadora Turquino y de carne al Combinado Cárnico; en medio de todo, aplica un plan especial para los terneritos destetados con un suplemento alimenticio tradicional de primera línea, gracias a su experiencia y la consciencia, de que de él depende que niños y abuelo, se tomen un vaso de leche como desayuno, cada día.