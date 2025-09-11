Las ferias de Chivirico vuelven a satisfacer las exigencias sociales.



Las ferias que organizan el partido y gobierno los fines de semana en Chivirico del santiaguero municipio de Guamá, vuelven a satisfacer las exigencias sociales ante el reclamo de que permitan complementar el plato para mejorar el balance alimenticio de quienes aclamase desafíe uno de los periodos de sequía más intensos que han acaecidos en esta zona costera montañosa.

En entrevista efectuada a Yunier Miyet Gonzalez Primer Secretario del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba en este territorio quien ha mantenido un especial seguimiento a estas ocasiones de sábados en esta comunidad, insiste que las ferias son integrales , a ellas asisten no solo las formas productivas que se comprometen en tributar sus mercancías agropecuarias, también entregan lo mejor de sí, entidades como la gastronomía, Alimentaria, La Pesca, El INDER, Cultura y otros como cuentapropropistas y MYPIME que participan con excelentes propuestas.

Muy atinada la intervención radial del dirigente partidista cuando reconoció públicamente que ellos escuchan y atienden todas las sugerencias del pueblo en aras de hacer más perceptibles las ferias, las han ido moviendo a los barrios para acercarles las entregas. Ya no solo se hacen en el área que ocupa el mercado agropecuario de Chivirico, ahora se han realizado en las sugerentes zonas de playa aledañas al parque central del poblado, en el parque del área urbana del reparto Los edificios, Bajo la imponente sombra de los Mangos del barrio de igual nombre y se pretende continuar moviéndolas hacia lugares espaciados donde los transportes puedan acceder y faciliten una mejor concurrencia de los clientes a las ventas que realizan.