Nuevas ambulancias optimizan el Sistema Integrado de Urgencias Médicas de SantiagodeCuba

En saludo al Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, fueron entregadas seis nuevas ambulancias al Sistema Integrado de Urgencias Médicas de #SantiagodeCuba con el objetivo de mejorar el traslado y la atención de pacientes que requieren apoyo vital urgente. Los vehículos de procedencia de la República Popular China, fortalecen el parque automotor de ambulancias y optimizan el sistema de posicionamiento técnico de las unidades. Durante el acto de entrega, el Dr. Miguel Ángel Díaz Núñez, director general de Salud en la provincia, explicó que el sistema de urgencias se ha visto afectado en los últimos años por las limitaciones derivadas del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos las cuales han dificultado la adquisición de piezas de repuesto.

«Con este parque vehicular se estimula al colectivo de trabajadores para facilitar una mejor respuesta ante las demandas de los servicios y prestar una atención de excelencia a la población”, señaló Díaz Núñez.

Las nuevas unidades móviles del sector sanitario se destinarán al traslado de pacientes críticos hacia los centros hospitalarios, disponiendo del equipamiento técnico requerido para su estabilización durante el trayecto.

Tomado del perfil en Facebook del Semanario Sierra Maestra