Históricas Sociedad

Palma Mocha en la historia.

20 de agosto de 2025
Tomás Elías Ramírez

Nuevamente el 20 de Agosto de 1957 será recordado por el pueblo de Guamá,  cuando en esa misma fecha ahora los vecinos de La Plata, Las Cuevas y poblados aledaños, a Palma Mocha se den cita con la historia para rememorar los hechos allí desarrollados durante la Guerra de Liberación en la Sierra Maestra.

Tradicionalmente la dirección del Partido y el gobierno encabezan el acto político que perpetúa el homenaje   a los hermanos allí caídos en uno de los combates más encarnizados de la Guerra de Liberación escenificada por el Ejército Rebelde dirigido por Fidel.

La Cultura: expresión de los logros de la Revolución que una vez  aquellos guerrilleros soñaron para estas generaciones, será la demostración de la identidad y las tradiciones de lucha de una nación que no olvida a sus héroes.

En esta ocasión como en otras, las palabras de los oradores pondrán de relieve la obra de los mártires de la patria y la disposición de quienes siguen sus pasos, en especial la juventud, se seguir adelante en la conquista del mañana.

Habrá caminata de la juventud como siempre y de igual manera la patria acogerá los recuerdos de Fidel, cuyo Ejército antes allí luchó,  y ahora en otras figuras de hombres y mujeres,  seguirá cabalgando por los parajes de Guamá en cada Combate de Palma Mocha.

Visitantes:29

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *