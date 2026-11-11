Para hablar las cosas como son

Con el slogan: ¡Las cosas como son!, CMKC Radio Revolución estrena este viernes 13 de noviembre el nuevo programa de participación popular EnConfianza, con la conducción de la miembro del Comité Central del Partido y su Primera Secretaria en la provincia, Beatriz Johnson Urrutia.

El espacio, que será gestionado por el equipo de Concierto Informativo, saldrá al aire viernes alternos, a la 1:30 de la tarde, con una duración de 45 minutos, y podrá escucharse por la frecuencia de la FM 95.1. MHz, y por audio real en Internet.

La primera emisión del programa -que pondrá su mira en asuntos de interés social-, tendrá como tema central la atención a las personas en situación de vulnerabilidad, al tiempo que dedicará un espacio al abasto de agua en toda la provincia.

De acuerdo con la casa matriz del Sistema Radial Santiaguero, los ciudadanos que deseen expresar sus opiniones e inquietudes sobre los temas tratados, podrán comunicarse con los estudios de la CMKC, a través del número telefónico: 22 652939, los jueves y viernes, a partir de las 9:00 de la mañana.

“En Confianza” será retransmitido los sábados en la revista matinal Con el Sol, de la propia CMKC, y podrá ser replicado de forma diferida por el resto de las emisoras del Sistema Radial.

Sierra Maestra publicará una versión de cada programa en su edición de sábado, y lo amplificará en sus redes sociales.

Escrito por Odalis Riquenes Cutiño Periodista del Semanario Sierra Maestra