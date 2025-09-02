Por el retorno al saber.

El inicio del curso escolar 2025-2026 es hecho que moviliza a la familia,a la escuela y a la sociedad.

El horario matutino de este 1ro de septiembre, fue una jornada en que en cada escuela se desarrolló el acto de inicio de la nueva etapa de enseñanza y aprendizaje.

En el santiaguero municipio de Guamá, el monumento erigido como póstumo homenaje a los héroes caídos en el combate del cuartel de “El Uvero”, fue el escenario del acto municipal del comienzo de las actividades docentes, lleno de colorido, la alegría infantil y el compromiso de los maestros de cada centro estudiantil.

El acto estuvo presidido por Yunier Millet González: Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, junto al Intendente Ariel Ortiz Vera y Eldis Hermida Benítez Director Municipal de Educación, quien al hacer uso de la palabra antes las autoridades del territorio, los padres y niños presentes, abordó el tema de los objetivos docentes educativos para este periodo y los esfuerzos que deberán hacer todos para enfrentar las dificultades del déficit de materiales y de recursos para el desempeño de proceso que se inicia.

Eldis llamó al Ejército de los Lápices, Libros y Libretas, a consagrar su espíritu de trabajo y la experiencia acumulada, en función de ensenar y educar con más calidad a partir de una mayor superación, auto superación, la preparación metodológica la adecuada dirección de las actividades del procesos y tareas a desarrollar por los alumnos con la ayuda de los padres.

Los pioneros las escuelas del Consejo Popular de Uvero actuaron ante los presentes con toda su inocencia infantil y esa alegría que solo los niños saben regalar.

En esta zona la fuerza educacional está garantizada, así como las condiciones para un año en que al amor y la ternura se unirán a la experiencia, el deseo de saludar e integrarse con diversas actividades a la jornada por el centenario del natalicio del educador mayor de Cuba: El Comandante en Jefe y líder histórico de la Revolución Cubana: Fidel Castro Ruz.