Sociedad

Recibe donativo circulo de abuelos en Chivirico

7 de septiembre de 2026
Editor Web

Tuvo lugar un momento cargado de amor y agradecimiento en la casa de abuelos de Chivirico, cuando los abuelitos y trabajadores de este centro, recibieron un hermoso detalle que le fue otorgado gracias al gesto solidario y humanista de una hija de uno de sus integrantes, que falleciera el mes de octubre del pasado año, en el nombre de su familia quiso tener ese gesto tan bonito, además de su agradecimiento por el cuidado y amor que su padre recibió en este lugar donde se atienden a personas de la tercera edad. Un agradecimiento y un abrazo a la familia CHÁVEZ OSORIO

Tomado del perfil en Facebook de la Dirección Municipal de Salud Guamá

Visitantes:15

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *