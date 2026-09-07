Recibe donativo circulo de abuelos en Chivirico

Tuvo lugar un momento cargado de amor y agradecimiento en la casa de abuelos de Chivirico, cuando los abuelitos y trabajadores de este centro, recibieron un hermoso detalle que le fue otorgado gracias al gesto solidario y humanista de una hija de uno de sus integrantes, que falleciera el mes de octubre del pasado año, en el nombre de su familia quiso tener ese gesto tan bonito, además de su agradecimiento por el cuidado y amor que su padre recibió en este lugar donde se atienden a personas de la tercera edad. Un agradecimiento y un abrazo a la familia CHÁVEZ OSORIO

Tomado del perfil en Facebook de la Dirección Municipal de Salud Guamá