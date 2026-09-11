Históricas

Un aniversario mas en que el homenaje se rinde al valor

11 de septiembre de 2026
Editor Web

El Comandante Juan Almeida Bosque, asaltante del Moncada, expedicionario del Granma, jefe del Tercer Frente en la Sierra Maestra y Comandante de la Revolución, fue mucho más que un militar: fue músico, poeta, y el hombre que en el combate de Alegría de Pío, cuando todo parecía perdido, levantó su voz para decir: “¡Aquí no se rinde nadie…!”

Hoy, en el aniversario de su partida física, la juventud cubana recoge su legado de rebeldía, humildad y amor infinito por la Patria. Porque Almeida nos enseñó que, por difíciles que sean las circunstancias, la rendición nunca es una opción.

¡Gloria eterna al Comandante Almeida! Su ejemplo nos guía.

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