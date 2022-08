Cien Años y vamos por más…

En la jornada de hoy veinte y dos de agosto del 2022,la Radio en Cuba llega a su aniversario número 100, razones por la cual nuestra página web realizada íntegramente desde la emisora Radio Coral en pleno corazón de la Sierra Maestra, se suma a dicha celebración compartiendo con ustedes la siguiente historia de vida del santiaguero locutor Carlos Antonio Mesa Gutiérrez quien desde hace muchos tiempos forma parte de la familia radial con entero orgullo y dedicación al medio.

Carlos Antonio Mesa Gutiérrez, entrevistado especialmente para este segmento por la importante fecha expresó: “inicié desde pequeño en un círculo de interés de locución en la escuela primaria Joel Jordán, ubicada ésta en el poblado de El Caney en la provincia de Santiago de Cuba y formado ya profesionalmente, en diferentes emisoras como Radio Mambí y Radio Baragúa, Palma Soriano, Radio Caribe, Isla de la Juventud por citar algunas”.

Mesa Gutiérrez, actualmente trabaja acá en Radio Coral, en el santiaguero municipio de Guamá, donde tuvo la oportunidad de compartir en los inicios de inaugurada la emisora con los locutores fundadores, Aneidis Arguelles Gutiérrez,Dailín Salazar y Onelio Sánchez Méndez.

Ante la pregunta de que si el tiempo que le resta de vida lo dedicará al medio radial, firmemente respondió:

¡Claro que sí! Y aún más allá. Creo que aunque Carlos Antonio Mesa Gutiérrez desapareciera, mi espíritu va estar en todas las emisoras que he laborado. Porque vuelvo y te repito, me encanta mi trabajo, me encanta la profesión.