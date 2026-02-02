Ejercicio Nacional para prevenir los incendios forestales.

El plan de realización del ejercicio de prevención y enfrentamiento a los incendios forestales que transcurre en todo el país ya tiene expresión palpable en el circuito Pico Turquino-la bayamesa que radica en el macizo montañoso de Guamá.

Estrategias para el cierre 31 de mayo haber reducido la ocurrencia de incendios forestales se ponen prácticas donde más reservas boscosas naturalezas existentes en Cuba. Prevenir los hechos de quema en áreas rurales con material combustible abundante es prioridad.

Zonas como El francés y Aserradero resultan donde mayores incendios se produjeron cercanos a la vía el pasado año.

Postes de maderas que se convierten en material combustibles han afectado la distribución de energías eléctricas en comunidades de esta parte de la Sierra Maestra y se impone vincular a las entidades y organizaciones en la base para apoyar estas medidas que deben ser de estricto cumplimiento en este periodo seco en el cual las vulnerabilidades se elevan.

La solicitud de los permisos para quemar y preparar terreno debe controlarse, advierte Elizabeth del Toro quien dirige el cuerpo de guardias forestales en el territorio.

En la Universidad de Oriente participaron en un evento de carácter internacional y destacaron las acciones de resiliencia costera, uverales y manglares luego de Melissa. Hoy exhiben una situación muy crítica luego del fenómeno meteorológico que, aunque no destruyó grandes áreas boscosas, sí afectó cifras a tener en cuenta.

Se sofocaron focos de incendio en un uveral en Playa Blanca, 27 matas de uvas, media hectárea se perdieron.

Tarea vida lo considera como riesgos para el medio ambiente y hoy aumentan a gran escala.

Se dio a conocer que en Bahía Larga existe un proyecto de protección del mangles que constituye referencia, en Uvero hay otro de con singulares experiencias en salvaguardar esta especie de planta en la laguna de la Cuquita.

En Chivirico se despertó voluntades en habitantes de zonas costeras. Cuatro especies se rescatan, entre ellas la llana y el mangle rojo.

Este ejercicio nacional de prevención y enfrentamiento, permite crear una conciencia para que se eleve la percepción del riesgo y así reducir los incendios forestales que tantos daños ocasionan a la economía y a la biodiversidad.