Fidel en mi

El Centenario del natalicio del Líder histórico de la Revolución Cubana: Fidel Castro Ruz implica en cuerpo y alma a todo los agradecidos del Archipiélago Cubano y hasta de rincones apartados de todo el mundo.

La Mujer Cubana es en gran medida agradecida de Fidel, por que la hizo humana y gigante, al darle el lugar que merece desde la propia lucha revolucionaria por la libertad, y luego desde 1959, ocupa un protagonismo inigualable en a acción creadora la Patria Nueva.

Esos argumentos reúnen a las federadas de este municipio santiaguero de Guamá a continuar desarrollando el proceso: “Fidel en mí”, que significa todo el amor de la mujer cubana siente por ese ser, que les alumbró la vida y les concedió una trinchera de batalla y derechos para hacer de Cuba, un emporio de alegría, delicadeza y amor.

La fechas de los días 11 y 12 de Febrero tienen ocupadas a las federadas del territorio y en Chivirico, la capital municipal, se efectúan, encuentros de mujeres, entre las Marianas de ayer y las jóvenes de hoy.

“”Estamos rememorando actividades sobre la vida y obra de Fidel con este proceso: “Fidel en mí ” que demuestra todo lo agradecidas que estamos las mujeres de lo que Fidel hizo por nosotras, es un paso para recordar lo que nos legó y cumplir con el deber que nos señaló para el futuro.”

Las palabras de Ibis Moreno de La Paz, Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas, son argumento sólidos, para las agradecidas de la Sierra Maestra

Talleres, exposiciones y conversatorios, además de la participación en trabajos voluntarios, cambios de labor y desarrollo de tareas de apoyo a la economía y la defensa de la patria y otras, están entre aquellas que desarrolla la Federación de Mujeres Cubanas con su fuerza femenina como justo homenaje a quien ofrendó la luz de la libertad, al sexo femenino en la histórica Cuba.