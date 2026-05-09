En Río Seco no hay tierras malas, asegura este parcelero.

Alcanzar la soberanía alimentaria siempre dependerá de la masividad en el emprendimiento de un mayor uso de la tierra.

Acá en el santiaguero municipio de Guamá no pocos abandonaron las ciudades y asumieron en las zonas de campo producir alimentos dada las circunstancias difíciles que se viven.

En Río Seco, a unos cincuenta kilómetros de la ciudad de Santiago de Cuba, muy pegado a la costa, se aprovecha la tierra que está a ambos lados del río cerca de la desembocadura en ese lugar. Así da fe este hombre de trabajo.

Quien puede negar que es la agricultura la principal fuente de riqueza?. Melesio López Rodríguez en su labor de apoyo laboral a su familia Ochoa en Aserradero en este emprendimiento productivo es también un resultado de la sumatoria de quienes dan fe que en Río Seco de Guamá no hay tierras malas, ellas aportan lo que el hombre sea capaz de sembrarle.