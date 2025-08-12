Fiesta por un advenimiento.

El 23 de Agosto, es una fecha de celebración nacional en Cuba que desde la Habana, hasta la Sierra Maestra, moviliza a todas las mujeres para festejar.

Ya desde hace meses en el santiaguero municipio vanguardia Nacional de Guamá, tienen lugar diversas actividades a modo de homenaje, a quienes una vez escribieron la Historia de la Federación de Mujeres Cubanas.

A propósito de la fecha, este 12 de Agosto tuvo lugar en Chivirico la capital municipal, un taller de mujeres encabezado por Yunier Millet González Primer Secretario del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba, Caridad Brook Gutiérrez también cuadro municipal del órgano político e Ibis Moreno de La Paz Secretaria General de la organización, de este serrano territorio.

El taller fue espacio para intercambiar sobre temas que ocupan la labor de las mujeres guamenses, entre ellas, la producción de alimentos, la defensa de la patria, los derechos de la mujer y el empoderamiento femenino, su inclusión en las tareas sociales y la ocupación de cargos y responsabilidades en la sociedad, el código de la familia y otros.

Las experiencias de las veteranas se les ofreció a las más jóvenes, que se dispusieron a desarrollar una jornada de limpieza, embellecimiento, apoyo a la economía y otras acciones, esperando la efeméride que elevará la obra de Fidel próximo a cumplir sus 99 años el 13 de Agosto, en relación a la mujer cubana y su ejemplo universal.