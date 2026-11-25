La visita de Tania Velázquez a la Radiobase de Uvero y al Centro de Telecomunicaciones de Chivirico confirma el giro hacia la autonomía energética en el municipio más montañoso de Santiago de Cuba, donde los cortes eléctricos habían condenado a miles de usuarios al aislamiento.

La presidenta ejecutiva de ETECSA recorrió los sitios donde se ejecutan las inversiones que buscan poner fin a años de interrupciones del servicio. La instalación de paneles fotovoltaicos en Uvero y Chivirico, Tabacal y Juan González, no es solo una obra técnica: es la respuesta a un anhelo largamente postergado por los habitantes de la costa y el lomerío guamense.

Hasta ahora, la telefonía en Guamá depende de un hilo frágil: la red eléctrica nacional. Cada apagón significa el silencio de los teléfonos fijos y la caída de la señal móvil en comunidades que, como Chivirico, concentran a más de diez mil habitantes. La situación se agravaba en la Radiobase de Uvero, punto estratégico para la cobertura costera que opera sin respaldo ante las contingencias del sistema electroenergético.

La solución implementada consiste en sistemas fotovoltaicos con capacidad de almacenamiento en baterías, que permiten sostener los servicios esenciales de telefonía móvil y conectividad durante varias horas después de producido el corte eléctrico.

El Centro de Telecomunicaciones de Chivirico constituye la cabecera municipal y el nodo principal de la red en Guamá. La obra a ejecutarse allí protege la conmutación telefónica y asegura la transmisión de datos para internet y la señal celular. En un municipio donde la geografía montañosa dificulta el acceso, contar con un respaldo energético local evita que una avería eléctrica se convierta en una interrupción prolongada de las comunicaciones.

El proceso de transición hacia la energía solar ya había comenzado con la rehabilitación de la radiobase de Caletón, destruida por el huracán Melissa y recuperada con tecnología fotovoltaica para brindar señal 3G en la zona costera.

La estrategia de la Empresa de Telecomunicaciones en Santiago de Cuba contempla la instalación de sistemas similares en puntos estratégicos, priorizando las localidades que han sufrido periodos prolongados sin conexión.

Para los guamenses, la obra trasciende la estadística técnica: significa que el médico de la familia puede reportar una emergencia, que el estudiante accede a los contenidos educativos digitales y que el campesino coordina la venta de su producción sin depender del horario en que “llegue la corriente”.

La presidenta de ETECSA verificó in situ el desarrollo de la obra e intercambió con los trabajadores de la División Territorial y el municipio. La indicación fue clara: garantizar la vitalidad de los servicios y avanzar en la protección de los equipos ante actos de vandalismo, coordinando acciones de vigilancia con las autoridades locales y las comunidades.

Con la puesta en marcha de estos sistemas, Guamá da un paso firme hacia la resiliencia tecnológica. La energía solar no solo ilumina los equipos; devuelve la voz a un municipio que durante demasiado tiempo ha dependido de la suerte de la red eléctrica para poder comunicarse.

📸✒️Por: Adrielis Jardines Díaz