Hechos que marcaron la historia del proceso revolucionario cubano.

Recuerdan en Chivirico Guamá al combatiente Pedro Ortiz Cabrera en el cuarenta y seis aniversario de su muerte.

Una representación de trabajadores de la emisora Radio Coral asistieron a la sede de la Policía Nacional Revolucionaria en esta zona de donde es natural el mártir para homenajearlo destacando la valentía que lo caracterizó en el cumplimiento de su deber.

El historiador y periodista Tomás Elías Ramírez reseñó la trayectoria revolucionaria del humilde hijo de campesinos de La Ceiba en estas montañas santiagueras.

Los hechos ocurridos en mil novecientos ochenta en la embajada del Perú, en donde la violencia provocó la muerte del combatiente fueron recordados acá en Chivirico, la tierra muy cercana a la comunidad donde nació quien perdió la vida custodiando la sede diplomática peruana. La historia así recogió ese acontecimiento.