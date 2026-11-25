Este jueves 26 de Noviembre comienza *Palabras Claras*, un espacio de diálogo con la participación del Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba en Guamá Yunier Miller González y la conducción del periodista Benigno Rodríguez Torres.

‎‎ *7: 00 a. m. — hora de Cuba*

‎ *EN VIVO por Radio Coral*

y en audio real por: www.radiocoral.icrt.cu

‎‎ La primera emisión pondrá sobre la mesa las *Cotidianidad local en Guamá , al tiempo que dedicará un

‎espacio al abasto de agua en toda el municipio.

‎‎ Los oyentes también serán protagonistas, con sus *llamadas, preguntas y opiniones*.

‎‎ La transmisión podrá seguirse a través de *Radio Coral 91.1 FM* y de las cuentas en redes sociales del *Radio Coral Emisora. Tan alta como el Turquino*.

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‎‎ *Palabras Claras*

‎Un espacio para preguntar, escuchar, debatir y participar.