                        Todo por una hija de Guamá.

Un cálido recibimiento les ofrecieron la Dirección Municipal de Deportes, sus trabajadores, los vecinos de la comunidad de “El Mincín” y sus familiares, a la atleta Rosa Alicia Domínguez Benítez, arribada ayer a Chivirico en el horario del medio día.

Humberto Ducasse Verdecía, director de la institución deportiva ofreció las palabras oficiales del caluroso agasajo manifestando el amor de su pueblo por ella y la confianza depositada en quien novicia en estos menesteres, alcanzó el quinto lugar, siendo su primera salida internacional.

Por su parte la atleta participante en los Juegos Panamericanos Yunior de Asunción Paraguay 2025, al intercambiar palabras con los presentes expresó las gracias y: ‘’por confiar en mí y este triunfo se lo debo a todos, mi entrenador aquí presente, Eloy. Es un triunfo de mi madre, hermano, mi padre, la familia y amigos, a todos en sentido general, me sentí bien a pesar de algunas dificultades por el frio y que estuve sola en la competencia, pues mi entrenador debió regresar a Cuba”

El hogar de Rosa Alicia había sido distinguido días antes por la máxima dirección política y de gobierno del territorio junto a la de deportes, con la condición de “Vivienda Panamericana” y ahora su pueblo a nombre de Guamá, retomó en su seno a una joven que ya es esperanza de Cuba, en lides venideras.